Verstappen tevreden: "Best veel dingen geprobeerd"

Max Verstappen kende een aardig eerste dag in Monza. In de eerste vrije training reed hij de snelste tijd, terwijl hij in VT2 niet veel verder kwam dan de veertiende tijd. Verstappen was na afloop van de trainingen redelijk opgewekt en hij verwacht dat de verschillen klein zullen zijn.

Verstappen begon voorzichtig aan het weekend in Monza. Na een tegenvallend weekend in Zandvoort durfde hij geen grootse voorspellingen te doen. In de eerste twee vrije trainingen op Monza zag Red Bull er eigenlijk niet zo slecht uit. De Oostenrijkse renstal kon het tempo aardig bijhouden, maar in de tweede vrije trainingen reden ze geen snelle tijden. Daar leek de focus ook niet helemaal op te liggen.

Na afloop van de tweede vrije training nam Verstappen de tijd om terug te kijken op zijn vrijdag in het bloedhete Italië. Bij Verstappen.com is hij duidelijk: "We hebben best wel wat dingen geprobeerd met de set-up van vandaag. De tweede vrije training was aan het begin niet al te best, maar de langere run was wat competitiever en de baan is hier best wel agressief met de banden. Het is interessant om te zien hoe dit zich gaan ontwikkelen voor de race. We hebben een paar richtingen om op te gaan met de auto. En hopelijk zal het kort bij elkaar zitten met een paar auto's. Hopelijk zitten we daarbij."