Norris wil zichzelf niet aanwijzen als favoriet in Italië

Lando Norris geldt dit weekend in Monza als de grote favoriet voor de zege. De Brit heeft het momentum in handen en zijn team McLaren is in vorm. Norris vindt echter niet dat McLaren de favoriet is, en hij wijst naar de resultaten van het team in het verleden.

Norris won vorige week de Nederlandse Grand Prix. Hij kwam met een grote voorsprong op nummer twee Max Verstappen over de finish. Zijn team McLaren is bezig met een sterk seizoen waarin alle updates lijken te slagen. De Britse renstal lijkt sterk te zijn op alle circuits, en de verwachtingen voor het huidige raceweekend in Italië zijn dan ook hooggespannen. Norris vindt het echter veel te vroeg om te gaan juichen.

Favorietenrol

De Brit durft zichzelf nog niet aan te wijzen als de favoriet voor de zege. Norris wijst naar het verleden en hij wordt geciteerd door De Telegraaf: "Vorig jaar reden we hier één van onze slechtste races van het seizoen. We verwachten niet dat we hier zó snel snel als in Zandvoort, waar we op voorhand al dachten dat we sterk zouden zijn. Ik reken zeker op meer competitie van onze concurrenten hier. Dit circuit lijkt weer wat meer op Spa en daar was Red Bull voor de zomerstop nog snel, zoals ze dat altijd zijn daar."

Doel

Norris realiseert zich echter ook wel dat de prestatie op Zandvoort voor veel meer zelfvertrouwen heeft gezorgd. Hij blijft dan ook bij het zeer ambitieuze doel van McLaren voor dit seizoen. Hij doet er niet geheimzinnig over: "Ons doel is om beide wereldkampioenschappen te winnen. Bij de constructeurs is dat op dit moment echter realistischer dan bij de coureurs, maar we doen gewoon ons best."