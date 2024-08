Ferrari komt met minimale wijziging aan livery voor Monza

Het team van Ferrari rijdt aankomend weekend hun thuisrace op het circuit van Monza. Net als in de voorgaande jaren kiest Ferrari voor een aangepaste look. Ook dit jaar passen ze hun livery weer aan, al gaat het dit keer om een zeer minimale aanpassing.

Ferrari introduceerde eerder deze week de speciale teamkleding voor Monza. Ze kiezen voor een look die is geïnspireerd op carbon fibre. De teamkleding en de racepakken zijn in Monza zwart, maar de livery krijgt iets minder zwarte details. Ferrari heeft er namelijk voor gekozen om alleen de startnummers een andere kleur te geven. De startnummers van Carlos Sainz en Charles Leclerc zijn dit weekend zwart, in plaats van wit. Volgens Ferrari moet dit de look van carbon goed naar voren brengen. Volgens Ferrari zullen Sainz en Leclerc ook met aangepaste helmdesigns gaan rijden.

To go with the special team kit, here is @ScuderiaFerrari's special livery for the #SF24 for the #ItalianGP 馃



Anyone able to spot the difference? 馃憖#F1 pic.twitter.com/ZN8rmeQuj1