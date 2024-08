Verstappen wil revanche in Monza: "Er is veel werk te doen'

Max Verstappen wist afgelopen weekend zijn fans in Zandvoort niet te verblijden met een zege. Hij werd tweede achter Lando Norris en zijn achterstand was groot. Aankomend weekend krijgt hij in Monza een nieuwe kans en Verstappen is benieuwd hoe het daar zal gaan.

Verstappen gaat nog altijd aan de leiding van het wereldkampioenschap. In Zandvoort werd echter pijnlijk duidelijk dat McLaren op dit moment sneller is dan Red Bull Racing. Verstappen baalde van zijn tegenvallende resultaat, maar hij kan dit weekend weer sportieve revanche gaan nemen. De Italiaanse Grand Prix staat op de planning en het Formule 1-circus reist af naar het iconische circuit van Monza.

Balans

Verstappen heeft er zin in om direct weer te gaan racen. De regerend wereldkampioen kijkt in zijn preview eerst kort terug op het weekend in zijn vaderland: "We waren heel teleurgesteld over het resultaat in Zandvoort, want je wil altijd winnen voor je thuispubliek, maar we kijken uit naar de volgende race. Er is veel werk te doen en het team heeft hard gewerkt om de afstelling en de balans van de auto zo goed mogelijk te krijgen."

Monza

Verstappen focust zich nu volledig op het Italiaanse raceweekend. De Nederlander heeft er veel zin in en hij is benieuwd naar de vernieuwde baan: "Monza is natuurlijk een erg snel circuit, dus we zullen zien hoe het hier deze week gaat. Er is veel nieuw, waaronder het asfalt en de kerbstones, dus we hebben veel werk te verzetten om ervoor te zorgen dat we competitief zijn. De fans zijn erg gepassioneerd en ze zijn altijd massaal aanwezig en ik denk dat het weer er ook goed uit gaat zien. Het is fijn om op een old skool circuit te zijn en we zullen zien wat de week brengt."