Domenicali trots op goede Red Bull-voorspelling

Het team van Red Bull Racing is dit jaar niet meer oppermachtig in de Formule 1. De concurrentie heeft de Oostenrijkse renstal bijgehaald, en dat zorgt voor een spannende strijd. Stefano Domenicali is daar blij mee en hij stelt dat hij dit allang had gezegd begin dit jaar.

Red Bull begon het seizoen op een oppermachtige wijze. Max Verstappen wist de eerste races van het seizoen met overmacht te winnen. Al snel wisten de teams van McLaren, Mercedes en Ferrari het gat dicht te rijden. De strijd vooraan het veld werd hierdoor zeer spannend. Het was iets wat weinig mensen voorafgaand het seizoen zagen aankomen, maar één iemand was vrij zeker van zijn zaak.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali had wel verwacht dat Red Bull zou worden bijgehaald. Hij is trots op zijn uitspraken en hij haalt nog eventjes zijn gram in een interview met de Italiaanse tak van Motorsport.com: "Na de eerste twee races van het seizoen waren er veel mensen van overtuigd dat we weer naar de Red Bull-dominantie zouden gaan kijken, maar zoals je je misschien nog wel kan herinneren, zei ik dat we gewoon moesten wachten. Het was gewoon te vroeg om voorspellingen te doen op dat moment. Of ik geluk had? Nee, ik heb gewoon wat ervaring."