Hamilton kan twee records verbreken in Monza

Aankomend weekend staat de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza op het programma. Voor Lewis Hamilton wordt het een speciaal weekend, aangezien hij vanaf volgend jaar voor Ferrari rijdt. Bij een goede score kan Hamilton in Monza twee records gaan breken.

Hamilton is bezig met een redelijk seizoen in de Formule 1. Hij heeft al twee Grands Prix gewonnen, maar zijn team Mercedes presteert wel zeer wisselvallig. Afgelopen weekend wist hij geen goede prestaties neer te zetten in Zandvoort. Aangezien de verschillen aan de top zeer klein zijn, kan het zomaar zo zijn dat Mercedes weer om de topposities kan vechten op het circuit van Monza.

Als Hamilton zich in de strijd om de podiumposities kan mengen, dan kan hij twee opvallende records gaan breken. Hamilton deelt namelijk samen met Michael Schumacher het record van de meeste podiumplekken in Monza. Beide zevenvoudig wereldkampioenen stonden in totaal acht keer op het podium. Als Hamilton aankomt weekend een podiumplek pakt, dan heeft hij dit record in zijn eentje in handen. Als Hamilton de race weet te winnen, dan verbreekt hij nog een record. Samen met Schumacher deelt hij namelijk ook het record van de meeste zeges in Monza. Beide mannen hebben in totaal vijf keer gewonnen op het iconische Italiaanse circuit. Hamilton kan dit record dus ook gaan verbeteren.