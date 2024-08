Marko sluit gesprekken tussen Wolff en Verstappen niet uit

Mercedes-teambaas Toto Wolff zorgde afgelopen weekend voor de nodige ophef. In Zandvoort bevestigde hij dat hij met Max Verstappen had gesproken, maar dat een deal niet mogelijk is. Verstappen kon zich dit gesprek niet meer herinneren, maar volgens Helmut Marko kan het best mogelijk zijn.

Wolff flirtte het hele jaar met Verstappen. De teambaas van Mercedes was op zoek naar een nieuwe stercoureur, en hij probeerde te profiteren van de onrust binnen Red Bull Racing. Verstappen voelde er echter niets voor om zomaar afscheid te nemen van Red Bull. Wolff stelde in Zandvoort dat ze tot de conclusie waren gekomen dat een deal er niet van zou komen. Hij leek te hinten op stukgelopen gesprekken, maar Verstappen stelde dat zoiets niet was gebeurd.

Red Bull-adviseur Helmut Marko vindt het niet vreemd dat Verstappen en Wolff mogelijk met elkaar hebben gesproken. De Oostenrijkse teamadviseur haalt er zijn schouders over op als hij het bespreekt met Motorsport.com: "Ze wonen allemaal in Monte Carlo. dus het is logisch dat ze elkaar ontmoeten en koffie gaan drinken. Ik weet niet waar ze dan allemaal over praten, maar Wolff heeft natuurlijk een paar dingen gezegd. Het hoort ook bij de zomerstop dat er dit soort verhalen omhoog komen." Marko kan niets met vragen over een mogelijk vertrek van Verstappen richting 2026: "Laten we ons focussen op het kampioenschap van 2024."