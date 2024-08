Russell weet zeker dat hij Verstappen kan verslaan

De kans is groot dat Andrea Kimi Antonelli vanaf volgend jaar de teamgenoot is van George Russell bij Mercedes. Max Verstappen werd ook in verband gebracht met het zitje, maar hij blijft Red Bull trouw. Russell ziet een interne strijd met Verstappen wel zitten.

Mercedes-teambaas Toto Wolff flirtte dit jaar meerdere keren met Verstappen. Afgelopen weekend in Zandvoort bevestigde Wolff dat deze transfer er niet gaat komen. Verstappen blijft Red Bull trouw en het lijkt er op dat Wolff voor toptalent Antonelli gaat kiezen. Russell zal vanaf volgend jaar de interne strijd aan moeten gaan met het hoog aangeschreven Italiaanse talent. De verwachtingen van het duel zijn hoog.

Russell had er ook geen probleem mee gehad als hij Verstappen als teamgenoot had gekregen. Sterker nog, de Brit had graag gezien dat de regerend wereldkampioen naast hem was komen rijden. In gesprek met de internationale media legt Russell het uit: "Hypothetisch gezien zou ik het tof vinden om de teamgenoot van Max te zijn. Hij wordt gezien als de beste coureur van dit moment, net zoals Lewis die status jarenlang had bij Mercedes. Niemand had verwacht dat een jonge coureur, die drie jaar voor Williams had gereden, een zevenvoudig wereldkampioen komt uitdagen en verslaan. Niemand gelooft dat Verstappen te verslaan is, maar ik denk van wel. Er is maar één manier om dat te bewijzen."