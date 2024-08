Brundle ziet enorme impact van McLaren-update

Het team van McLaren was afgelopen weekend oppermachtig in Zandvoort. De Britse renstal was veel sneller dan de concurrentie en Lando Norris greep eenvoudig de zege. Volgens Martin Brundle had de update van McLaren een enorme impact op de performance.

McLaren barst van de ambities. Ze willen graag meedoen in de strijd om beide wereldtitels. Het leek een ambitieuze uitspraak te zijn, maar hun prestaties in Zandvoort lieten zien dat het zeker niet onmogelijk is. De Britse renstal introduceerde in Zandvoort een groot updatepakket, en dat leek te helpen bij de prestaties. Norris reed een foutloze race en hij kwam met een voorsprong van bijna 23 seconden als winnaar over de streep.

Oud-coureur en huidig Sky Sports-commentator Martin Brundle is onder de indruk van de prestaties van McLaren. De Brit wijst vooral naar de updates van McLaren. In Zandvoort leerde hij wat de impact van de nieuwe onderdelen is, en die deelt hij in zijn column bij Sky Sports: "Ons werd verteld dat deze update ongeveer dertig procent waard was van de verbeteringen die ze in Miami hebben doorgevoerd. De update van Miami veranderde op dat moment alles voor het team. De nieuwe update was dus niet alleen theoretisch de moeite waard maar, in tegenstelling tot sommige teams, ook positief meetbaar op de stopwatch."