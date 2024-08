Jordan kritisch op Wolff: "Dit is een vergissing"

De kans is groot dat het team van Mercedes deze week Andrea Kimi Antonelli aankondigt voor 2025. Mercedes-teambaas Toto Wolff is groot fan van de jonge Italiaan. Eddie Jordan vindt een gewaagde keuze en hij is van mening dat Wolff hier een fout maakt.

Wolff is het hele jaar al op zoek naar een opvolger van Lewis Hamilton. De Brit gaat Mercedes na dit jaar verlaten en hij stapt over naar Ferrari. Wolff aasde op de handtekening van Max Verstappen, maar de Nederlander voelt er niets voor om Red Bull Racing te verlaten. Wolff heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij toptalent Antonelli een kans wil geven. Een officiële aankondiging lijkt dichtbij te zijn en Antonelli rijdt aankomend weekend in ieder geval een vrije training.

Vergissing

Antonelli wordt gezien als een toptalent, maar volgens sommigen is het nog te vroeg om hem te laten debuteren. Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan deelt die mening. In zijn podcast 'Formula for Success' is de Ier kritisch op Wolff: "Ik denk dat hij voor Antonelli zal kiezen, ook al denk ik dat dit een vergissing is. Ik zal je uitleggen waarom ik dit een vergissing vind. Je legt hem zo namelijk heel erg veel druk op. Mercedes zou moeten vechten voor een constructeurstitel. En tegelijkertijd moeten ze heel erg op Antonelli gaan letten."

Oneerlijk

Antonelli rijdt momenteel nog in de Formule 2. Daar kende hij een lastige start van het seizoen, maar wist hij recent wel races te winnen. Jordan is echter nog niet volledig overtuigd en hij gaat verder met zijn kritiek op de aanstaande beslissing van Wolff: "Je wil niet de hele tijd de schijnwerpers op hem hebben staan. Dat wil je gewoon niet doen, dat is niet eerlijk. Hij doet het momenteel niet goed genoeg in de Formule 2 om mij te inspireren om te zeggen dat hij klaar is voor een Grand Prix-zege. Of om met die druk om te gaan bij Mercedes."