Ferrari presenteert speciale look voor Monza

Het team van Ferrari rijdt aankomend weekend in Monza hun thuisrace. De Italiaanse renstal maakt van de gelegenheid gebruik door met speciale teamkleuren te komen. In Monza zullen Carlos Sainz en Charles Leclerc rondlopen in volledig zwarte teamkleding.

Ferrari koos er in de afgelopen jaren wel vaker voor om een speciaal thema te introduceren bij een aantal races. Eerder dit jaar koos men in Miami voor een blauwe look, toen werd ook de livery aangepast. Of ze dit keer voor een aangepaste kleurstelling kiezen, is niet bekend. Wel zullen de coureurs in Monza niet rondlopen in het scharlakenrood, maar in het zwart. Ferrari onthulde vandaag een speciale collectie die is geïnspireerd op carbon fibre. De look van dit materiaal is ook terug te zien op de teamkleding van Sainz en Leclerc. Ook de racepakken zijn dit weekend zwart.