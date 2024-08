Ambitieus McLaren aast op megasucces: "Vettel deed dat ook"

Het team van McLaren barst van het zelfvertrouwen na de zege van Lando Norris in Zandvoort. De titeldroom van het team is springlevend en de ambities zijn torenhoog. Teambaas Andrea Stella stelt nog maar eens dat McLaren gaat jagen op beide wereldtitels.

McLaren wist in de eerste seizoenshelft het gat naar Red Bull Racing dicht te rijden en ze wonnen twee Grands Prix. McLaren was echter niet het enige team dat het gat had dichtgereden, want ook Ferrari en Mercedes waren snel. McLaren presteerde echter het meest constant waardoor ze nu vlak achter Red Bull staan in beide kampioenschappen. McLaren barst van het zelfvertrouwen en ze kondigden hardop aan dat ze voor de dubbel gaan.

Beide titels

De zege van Norris in Zandvoort heeft ervoor gezorgd dat McLaren meer zelfvertrouwen heeft dan ooit. Teambaas Andrea Stella stelt in gesprek met De Telegraaf nog maar eens dat McLaren een titelkandidaat is: "We wisten al ruimschoots voor Zandvoort dat het mogelijk is om de constructeurstitel te winnen, maar we zijn ook van mening dat we bij het wereldkampioenschap voor de coureurs nog meedoen."

Vettel

Voor Stella is de zege van Norris in Zandvoort nog maar het begin. Hij stelt dat McLaren inspiratie haalt uit de successen van Sebastian Vettel in 2013. De Duitser won daar alle races in de tweede seizoenshelft en dat leverde hem toen de wereldtitel op. Stella ziet het als een mooi voorbeeld voor zijn team: "We hebben het met het team over de prestaties van Vettel in dat jaar gehad, en we vinden dat het voor ons ook zeker mogelijke kan zijn."