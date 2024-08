'Ferrari-kopstuk slaat reusachtig aanbod van Audi af'

Audi is bezig met het aantrekken van hoog aangeschreven Formule 1-personeel. Kersvers Audi-kopstuk Mattia Binotto klopte aan bij zijn voormalig Ferrari-collega Enrico Gualtieri. De Italiaanse technicus besloot echter gewoon aan te blijven bij het team van Ferrari.

Gualtieri is bij het grote publiek geen bekende naam, maar hij speelt wel een zeer belangrijke rol binnen het team van Ferrari. Hij is namelijk de technisch directeur van de motorafdeling, en hij heeft dus een grote verantwoordelijkheid binnen de renstal. Hij werkt al sinds 2000 voor Ferrari en hij heeft zich flink omhoog gewerkt. In zijn huidige functie heeft Gualtieri de leiding over ongeveer 300 mensen en werkt hij hard aan de krachtbron voor 2026.

Voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft tegenwoordig de leiding over het Formule 1-project van Audi. Binotto is op zoek naar het best mogelijke personeel en volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com klopte hij aan bij zijn voormalig collega Gualtieri. Het Italiaanse medium dat Audi een aanbod neerlegde waarmee de motorbaas ruim drie keer kon gaan verdienen dan nu het geval is. Hij sloeg het aanbod af en hij besloot Ferrari trouw te blijven. Voor Ferrari is dat een opsteker, want afgelopen zomer verloren ze technisch directeur van het chassis Enrico Cardile aan Aston Martin. Ferrari zat echter niet stil en eerder dit jaar trokken ze al Loïc Serra aan.