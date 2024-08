Horner weet dat Red Bull moet terugslaan: "Het is geen rocket science"

Het team van McLaren deelde afgelopen weekend een gevoelige klap uit aan Red Bull Racing. In Zandvoort kwam Lando Norris met een flinke voorsprong als winnaar over de streep. Christian Horner weet dat het beter moet, maar hij stelt ook dat het geen rocket science is.

Red Bull is niet langer oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal is bijgehaald door de concurrentie, en McLaren lijkt nu de grote concurrent te zijn. In Zandvoort kende de papajakleurige renstal een foutloos weekend waarin ze domineerden in de kwalificatie en de race. Lando Norris maakte geen enkele fout en hij won de Grand Prix met een voorsprong van bijna 23 seconden op Max Verstappen.

Benchmark

De alarmbellen bij Red Bull moeten wel afgaan, maar bij de Oostenrijkse renstal lijkt men zich geen grote zorgen te maken. Teambaas Christian Horner laat aan de internationale media weten dat hij weet wat er moet gebeuren: "McLaren is de laatste paar races de benchmark geweest en we zijn ons er zeker van bewust dat we moeten reageren. Iedereen in Milton Keynes werkt er ongelooflijk hard aan om dat aan te pakken. Het is geen rocket science. Er zijn geen wondermiddelen in deze business. Het is een kwestie van het probleem begrijpen, het probleem aanpakken en dan de oplossingen implementeren."

Druk

Horner weet dat er in de komende weken naar zijn team zal worden gekeken. De Brit heeft daar geen moeite mee en hij wil vol de aanval gaan openen: "De druk ligt nu bij ons om met een reactie te komen. We zijn het gewend om door de jaren heen mee te doen aan de gevechten om het wereldkampioenschap. We zullen diep gaan graven en we zullen de aankomende negen races gaan vechten met alles wat we in ons hebben."