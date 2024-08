Verstappen blijft ijzig kalm na gevoelige nederlaag

Max Verstappen werd afgelopen weekend verslagen door Lando Norris in Zandvoort. De Brit had een reusachtige voorsprong op Verstappen en dat zorgde direct voor bezorgde blikken bij de aanwezige Nederlandse fans. Verstappen blijft op zijn beurt rustig en hij is heel erg realistisch.

Verstappen begon goed aan zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort. Hij pakte de leiding en hij wijst in eerste instantie zelfs een gaatje te slaan. Norris reed dat gat echter dicht en hij haalde Verstappen met speels gemak in. De Red Bull-coureur kon zijn McLaren-collega daarna niet meer inhalen. Norris maakte geen enkele fout en hij kwam met een voorsprong van bijna 23 seconden als winnaar over de streep.

De voorsprong van McLaren op Red Bull zorgt voor de nodige twijfel. Kan Red Bull nog wel terugslaan? Max Verstappen maakt zich niet zoveel zorgen. Tijdens de persconferentie krijgt hij de vraag of hij genoeg perspectief ziet om het snel om te kunnen draaien: "Dat gebeurt toch ook? Ik heb veel goede jaren gehad. Sommige mensen hebben in hun loopbaan nog nooit een race gewonnen, zo kun je het ook bekijken. Als ik het vanuit mijn oogpunt bekijk, hebben we nu niet de snelste auto. We hebben wat problemen die we moeten oplossen en daar werken we aan. Dat is het enige wat ik erover kan zeggen. Daar focussen we ons op. Er zijn nog veel races te gaan, op veel verschillende circuits. Dit weekend was gewoon niet ons beste weekend."