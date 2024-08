Jos Verstappen legt bal bij Max na Mercedes-verhalen

Max Verstappen wist de race op Zandvoort niet te winnen. De Nederlander kwam als tweede over de streep met een flinke achterstand op Lando Norris. Verstappen speelt al het hele weekend een hoofdrol. Toto Wolff beweerde in de zomer met de Verstappens te hebben gesproken, en nu reageert ook Jos Verstappen daar op.

Mercedes-teambaas Toto Wolff flirtte het hele jaar met de komst van Verstappen. In Zandvoort stelde hij echter dat deze droomtransfer nu van de baan is. Wel leek hij te suggereren op gesprekken die hij had gevoerd met het kamp Verstappen in de zomerbreak. Verstappen zelf stelde dat hij helemaal niets wist van een meeting, en bij Red Bull ergerde ze zich dood aan het feit dat de Mercedes-verhalen weer omhoog kwamen.

Ook Jos Verstappen heeft nu gereageerd op de beweringen van Wolff. De vader van Max Verstappen kreeg van Viaplay de vraag of een overstap naar Mercedes dicht bij was: "Nou dicht bij, uiteindelijk ligt de keuze bij Max. Hij heeft altijd gezegd dat het heel makkelijk is om snel over te stappen, maar dat we hier nog steeds een goede auto hebben en voor het kampioenschap gaan. We staan nog ver aan de leiding, maar je moet de vinger aan de pols blijven houden en gewoon kijken naar wat er allemaal gaat gebeuren in de komende jaren."