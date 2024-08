Wolff bevestigt training voor Antonelli in Italië

Het team van Mercedes kende een teleurstellend weekend in Zandvoort. McLaren en Red Bull Racing waren veel te snel, en dat zorgt voor de nodige frustratie. Teambaas Toto Wolff sloot het weekend af met een positief verhaal, want hij bevestigt dat Andrea Kimi Antonelli volgende week een vrije training gaat rijden.

Lewis Hamilton en George Russell kwamen veel snelheid te kort op het circuit van Zandvoort. Bij Mercedes waren ze zwaar ontevreden, maar ze leven wel met een goed gevoel toe naar het aanstaande raceweekend in Monza. In Italië komt Mercedes vermoedelijk met groot nieuws over de line-up voor volgend jaar, en teambaas Toto Wolff bevestigde het eerste deel van het nieuws.

Aankomende vrijdag maakt Andrea Kimi Antonelli zijn eerste meters in een officiële Formule 1-sessie. Na afloop van de Nederlandse Grand Prix bevestigde Wolff dat nieuws bij de internationale media: "We gaan de eerste vrije training rijden met Kimi in Monza. Dat wordt een emotioneel moment, want we werken al met hem sinds hij elf was en in de karts reed. Om hem een training te zien rijden, voor de ogen van de Tifosi, in een competitieve auto, wordt iets waar iedereen in Italië heel erg trots op kan zijn. Daarna zien we het wel verder."