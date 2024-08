Hamilton ziet kleine lichtpuntjes na teleurstellend weekend

Lewis Hamilton had een lastig weekend in Zandvoort. Op de zaterdag verpestte hij de kwalificatie, en in de race wist hij zich enigszins te herstellen. Hij kwam als achtste over de streep, en hij stelt dat hij in ieder geval iets blijer was dan hij een dag eerder was.

Hamilton viel in de kwalificatie al af in Q2 en daar kwam uiteindelijk ook nog een gridstraf overeen. Vanuit het middenveld begon Hamilton aan de race, en in de beginfase van de race wist hij veel meters goed te maken. Uiteindelijk waren de gaten te groot om nog meer coureurs in te halen. Hij moest genoegen nemen met de achtste plaats, en daar kon hij wel mee leven. Toch had hij liever een beter resultaat neergezet.

Hamilton was op zaterdag enorm teleurgesteld in zichzelf. Na de race was hij meer in zijn sas met zijn resultaat. De Britse zevenvoudig wereldkampioen sprak zich uit bij Sky Sports: "Vandaag was ik veel blijer. Ik wist goed naar voren te komen en ik boekte veel progressie. Ik lag daarna gewoon te ver achter. Als ik me had gekwalificeerd op de plek van George, dan was ik minimaal op die plek over de finish gekomen, of misschien wel beter. Ik denk dat we dan dicht bij een podium hadden kunnen zitten. Ik weet niet of we sneller waren dan Ferrari, maar bepaalde elementen van onze pace waren goed."