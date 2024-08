Horner steekt hand in eigen boezem: "Gok pakte verkeerd uit"

Max Verstappen wist vandaag zijn thuisrace in Zandvoort niet te winnen. De Nederlander werd verslagen door een oppermachtige Lando Norris. Red Bull-teambaas Christian Horner is tevreden met het resultaat, maar hij stelt wel dat zijn team een verkeerde gok heeft genomen.

Verstappen wist Norris bij de start in te halen, maar al snel waren de rollen omgedraaid. Verstappen en Red Bull wisten dat er niet meer in zat dan de tweede plaats. Verstappen hield het hoofd koel, bracht de podiumplaats naar huis en zorgde voor de nodige WK-punten. Het was het maximaal haalbare, maar het is vanzelfsprekend niet het resultaat waar ze bij Red Bull heel erg blij van worden.

Red Bull-teambaas Christian Horner was na afloop heel erg realistisch. De Brit kwam niet met smoesjes toen hij de race besprak met Viaplay: "Toen we opeens de leiding pakten, en hij buiten DRS-bereik kwam, begonnen we te denken dat de zege haalbaar was, maar l snel werd duidelijk dat Lando vanaf de vijfde of zesde ronde hard terugkwam. We hadden gewoon de snelheid niet. Achteraf gezien pakte onze gok, door met meer downforce te rijden, misschien niet goed uit. Als we naar de race van Checo kijken, was het voor hem wat makkelijker in de tweede helft van de race. Ik wil Lando feliciteren. McLaren was heel erg snel, en we hebben veel werk te verzetten."