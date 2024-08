Trotse Leclerc verrast zichzelf met podiumplek

Charles Leclerc maakte vandaag het podium compleet in Zandvoort. De Monegaskische Ferrari-coureur kende een lastig weekend, maar verraste zichzelf met de derde plaats. Na afloop wist hij ook niet helemaal hoe hij dit voor elkaar had gekregen. Hij was wel heel tevreden.

Bij het team van Ferrari heerste er het hele weekend een soort grafstemming. De prestaties waren niet goed, en in de kwalificatie was de achterstand op McLaren en Red Bull heel groot. Leclerc reed vandaag een sterke race en hij maakte nul fouten. Hij vond zichzelf terug op de derde plaats, en hij wist de jagende Oscar Piastri knap achter zich te houden. Bij Ferrari waren ze tevreden.

In de schaduw van Max Verstappen en Lando Norris kwam Leclerc op de derde plaats over de streep. De Monegask was trots, zo liet hij weten aan interviewer van dienst Giedo van der Garde: "Ik ben heel erg verrast! Ik ben niet vaak blij met de derde plaats, maar vandaag ben ik wel heel erg blij met het werk dat we hebben verricht in een lastig weekend voor ons. Sinds vrijdag hadden we het zwaar. In de race wisten we iets meer pace te vinden en voerden we een perfecte strategie uit. We wisten de undercut uit te voeren bij twee rivalen en we hielden hen achter ons. Dit was een heel sterke race van het team."