Waanzinnige Norris vol van vreugde: "Maar geen perfecte race"

Lando Norris wist vandaag de Nederlandse Grand Prix te winnen. Op het circuit van Zandvoort was hij veel sneller dan Max Verstappen en won hij zijn tweede Grand Prix van het seizoen. Hij balde zijn vuisten en hij was enorm blij met deze belangrijke zege.

Het team van McLaren kondigde voor de start van de tweede seizoenshelft aan dat ze voor beide wereldtitels willen gaan. In Zandvoort voegden ze in ieder geval de daad bij het woord. Norris was het hele weekend oppermachtig, en vandaag in de race was hij ijzersterk. Bij de start verloor hij de koppositie aan Max Verstappen, maar binnen een paar rondjes had hij de Nederlander alweer te pakken. Zijn zege kwam niet meer in gevaar en bij McLaren vierde men een feestje.

Norris was blij, en met een grote grijns meldde hij zich in het parc fermé. Hij gaf zijn trotse vader een dikke knuffel, ontving de felicitaties van Max Verstappen en meldde zich daarna bij interviewer van dienst Giedo van der Garde: "Dit voelt echt geweldig. Ik zou niet willen zeggen dat het een perfecte race was, want ik verloor de leiding in ronde een, maar het was nog steeds prachtig. De pace was goed en de auto voelde ongelooflijk aan. Ik kon pushen en Max inhalen. Daarna werd het een makkelijke race, het was zwaar maar ik genoot ervan."