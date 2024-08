Marko ziet goede signalen: "Tevreden, maar ook weer niet helemaal"

Het team van Red Bull Racing kende een goede kwalificatie op het circuit van Zandvoort. Thuisrijder Max Verstappen noteerde de tweede tijd, terwijl Sergio Perez genoegen moest nemen met de vijfde plaats. Volgens Helmut Marko gaat het nu de goede kant op met Red Bull.

Het team van McLaren werd voorafgaand het weekend gezien als de grote favoriet voor de pole position. De Britse renstal kwam goed voor de dag in de kwalificatie op Zandvoort, maar Max Verstappen kon de papajakleurige wagens goed bijhouden. De Nederlander noteerde de tweede tijd, omdat Lando Norris een geweldig rondje wist te noteren in de laatste seconden van de kwalificatie.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was redelijk tevreden over het resultaat. De Oostenrijker sprak zich na afloop van de kwalificatie uit bij zijn landgenoten van Servus TV: "Na enkele rommelige trainingen zijn we de goede kant opgegaan. En tot aan bocht twaalf zag het er heel goed uit bij Max. Hij verloor dan anderhalf tot twee tienden, vandaar dat het gat ook relatief groot is voor een circuit als deze. Maar de auto als geheel is rustiger." Marko denkt dat dit ook positieve effecten zal hebben voor de race: "De bandenslijtage zal daardoor waarschijnlijk beter zijn in de race. We hebben in ieder geval de McLarens gesplit. We zijn tevreden, al zijn we dat ook weer niet helemaal."