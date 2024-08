Hamilton zwaar gefrustreerd: "Het was een domino-effect"

Lewis Hamilton was de grote verliezer van de kwalificatie in Zandvoort. De Britse Mercedes-coureur bleef ver achter, blokkeerde Sergio Perez en viel vervolgens al af in Q2. Hij baalde en hij sprak na afloop van een zeer frustrerende sessie waarin het steeds slechter ging.

Hamilton bleef ver achter op zijn rivalen in de kwalificatie op het Noord-Hollandse asfalt. De Britse zevenvoudig wereldkampioen worstelde met zijn wagen, en hij verpestte het rondje van Sergio Perez. De Mexicaan was woedend en de stewards gaan het moment bekijken. De stewards gaven Hamilton vervolgens een straf. In het tweede gedeelte van de kwalificatie ging het niet bepaald beter en Hamilton kwam niet veel verder dan de twaalfde tijd. Door zijn gridstraf zal hij drie plaatsen naar achteren worden gezet.

Hamilton baalde als een stekker. Hij was niet blij met zijn resultaat en zijn gezichtsuitdrukking sprak boekdelen. Na zijn te korte kwalificatie, sprak hij zich uit bij Sky Sports: "Het was een frustrerende sessie. Deze dingen gebeuren en nu is het voorbij, het voelde niet goed aan. Het werd alleen maar erger na het moment met Perez. Ik deed mijn best om aan de kant te gaan, ik reed zover mogelijk naar de linkerkant, maar de timing van het moment was gewoon heel erg slecht. Het was echt een soort domino-effect, het ging van slecht naar nog slechter."