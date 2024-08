Polesitter Norris grijnst: "Fijn rondje"

Lando Norris kende een waanzinnige kwalificatie op het circuit van Zandvoort. De verschillen waren klein, maar de Brit greep de pole position met een flinke voorsprong. Norris was enorm trots op zijn resultaat en hij heeft heel erg veel zin in de Grand Prix van morgen.

De tribunes rondom het circuit van Zandvoort kleurde oranje. De fans hulden zich in de kleuren van Nederland, maar het enige oranje team op de grid was sneller. Norris reed een zeer solide kwalificatie waarin hij eigenlijk geen enkele fout maakte. De verschillen waren zeer klein, waardoor het opvallend is dat Norris zo'n grote voorsprong kon pakken op zijn concurrenten. De vreugd bij McLaren was groot, al weten ze dat de punten pas worden verdeeld op zondag.

Norris was ook blij met zijn resultaat. Hij stapte uit zijn wagen, knuffelde zijn vader en nam daarna op zijn gemakje een slokje water. Vol zelfvertrouwen meldde hij zich bij interviewer van dienst Jolyon Palmer: "Het was een geweldige dag. Het is fijn dat we terug zijn en dat we aftrappen met een pole. Het was ook een fijn rondje. In de kwalificaties gaat het altijd best goed en we reden een aantal goede rondjes, vooral aan het einde van de sessie. Het team heeft het geweldig gedaan en ik ben happy. Het voelde heel comfortabel aan en de auto was geweldig. We hadden een paar updates en alles werkt. Ik heb zin in morgen, maar het wordt wel zwaar."