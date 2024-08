Verstappen kan leven met tweede tijd: "Wind maakte het lastig"

Max Verstappen kende een goede kwalificatie in zijn vaderland. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur noteerde zojuist de tweede tijd op Zandvoort. Lando Norris was veel te snel, en Verstappen gaf aan blij te zijn met zijn plekje op de eerste startrij voor de race van morgen.

De tribunes rondom het circuit van Zandvoort zaten vol met Verstappen-fans. Ze juichten elke keer als Verstappen langskwam, en ze waren dan ook door het dolle heen toen hij aan het einde van Q3 de snelste tijd noteerde. Al snel konden ze gaan klappen voor Lando Norris, want de Brit was sneller dan Verstappen. De Nederlander leek niet zo teleurgesteld te zijn, en na afloop klonk hij zelfs strijdbaar.

Verstappen stapte kalm uit zijn RB20 waarna hij zich meldde bij de microfoon van interviewer van dienst Jolyon Palmer. De Nederlander zwaaide naar de fans en hij besprak zijn kwalificatie: "Tijdens de hele kwalificatie kwamen we een beetje pace te kort. Ik probeerde er het beste van te maken, en ik ben blij dat ik de eerste startrij heb kunnen bereiken. Het was lastig met de wind. Er waren de hele tijd windvlagen, dus elk rondje voelde anders aan. We konden geen goed referentiepunt vinden. Ik ben blij met de tweede plaats, want na gisteren is dit gewoon een goed resultaat."