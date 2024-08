Briatore lacht om Newey-geruchten: "Wie is dat?"

Het team van Alpine is bezig met een rampzalig seizoen in de Formule 1. Achter de schermen worden er veel veranderingen doorgevoerd om de weg omhoog weer in te zetten. Zelfs Adrian Newey wordt in verband gebracht met Alpine, en Flavio Briatore reageert daar lacherig op.

Alpine kent een zeer onrustig jaar in de Formule 1. Ook dit jaar vertrokken er veel kopstukken bij het team, en het lijkt er sterk op dat Renault het motorenproject gaat stopzetten. Eerder dit jaar werd Flavio Briatore teruggehaald als speciaal adviseur. De Italiaan neemt zijn taak zeer serieus en hij is betrokken bij allerlei zaken. Zo stond hij ook op de persfoto's van de prestatie van kersvers teambaas Oliver Oakes.

Vorige week gingen er geruchten rond over interesse van Alpine in Adrian Newey. De naam van Briatore werd genoemd in de verhalen over mogelijke gesprekken met de topontwerper. In Zandvoort reageert Briatore grappend als de internationale media hem hier naar vraagt: "Wie is dat? Die is veel te goedkoop voor ons!" Na zijn grapjes reageert Briatore ook serieus: "Weet je, je bent in de markt en je bedrijft business. Je praat met verschillende mensen. Alpine is weer terug van weggeweest. Je moet toeslaan, ongeacht welke mogelijkheid zich voor zal doen. Zo werkt het in elke business. Alpine stond in de schaduw en niemand sprak meer over ons."