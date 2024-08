Hamilton fel: "We kunnen Afrika niet blijven negeren"

In de zomerstop gingen er veel geruchten rond over mogelijke nieuwe locaties van Grands Prix. Ook in Rwanda willen ze een race gaan organiseren, en die plannen zijn zeer serieus. Lewis Hamilton ziet dit wel zitten, en hij stelt dat de Formule 1 het Afrikaanse continent niet langer kan negeren.

De Formule 1 is een wereldkampioenschap, maar er wordt geen race georganiseerd in Afrika. Zuid-Afrika heeft al geruime tijd interesse, en ze willen de koningsklasse graag terughalen naar het welbekende circuit van Kyalami. In de zomerstop werd duidelijk dat men in Rwanda ook interesse heeft in het organiseren van een Grand Prix. De plannen zijn zeer serieus, en binnenkort staat er een ontmoeting met de kopstukken van de Formule 1 op de planning.

Negeren

Mercedes-coureur Lewis Hamilton is van mening dat er snel een Afrikaanse race bij moet komen. In Zandvoort deed hij daar niet geheimzinnig over in gesprek met de internationale media: "We kunnen Afrika niet blijven negeren en ondertussen racen op andere locaties die we aan de kalender toevoegen. De rest van de wereld neemt veel van Afrika, maar niemand geeft ooit iets. Ik denk dat veel mensen die daar niet zijn geweest, zich niet realiseren hoe mooi en uitgestrekt het is. De Formule 1 zou dat met een race aan de wereld kunnen laten zien en dat zou een stimulans betekenen voor het toerisme en veel andere dingen."

Rwanda

Rwanda lijkt momenteel de beste papieren te hebben om een Grand Prix te organiseren. Hamilton ziet het wel zitten om te gaan racen in het land. Hij is een groot fan van Rwanda: "Het is één van mijn favoriete plaatsen waar ik ben geweest. Ik heb veel werk gedaan op de achtergrond en ik heb gesproken met mensen in Rwanda en Zuid-Afrika. Het is geweldig dat ze er zo graag een Grand Prix willen organiseren."