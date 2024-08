Horner verdedigt Perez: "Wie moet hem dan vervangen?"

Sergio Perez rijdt dit weekend gewoon rond in de bolide van Red Bull Racing. Voor de zomerbreak bestond er twijfel over zijn toekomst bij het team, maar men besloot hem niet te vervangen. Christian Horner staat nog steeds vierkant achter zijn Mexicaanse coureur.

Perez kende een zeer zwakke eerste seizoenshelft in de Formule 1. De Mexicaan bleef ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen, hij verpestte zijn kwalificaties en hij scoorde weinig punten. Er gingen veel geruchten rond over de toekomst van Perez, maar Red Bull bleef achter hem staan. In Zandvoort kende Perez niet de beste vrijdag van het jaar, maar hij maakte geen grote fouten.

Red Bull-teambaas Christian Horner kreeg voor het eerst de kans om te reageren op het aanblijven van Perez. De Brit reageerde duidelijk voor de camera's van Sky Sports: "Wie zou je dan in de auto zetten? Door wie zou je hem vervangen? We weten wat Checo kan. Begin dit jaar pakte hij vier podiumplekken in vijf races. Ik denk dat hij weinig zelfvertrouwen had en dat hij in een neerwaartse spiraal terecht was gekomen. Hij heeft zichzelf hopelijk kunnen resetten in de zomerbreak. Er komen nu circuits aan waar hij heeft gewonnen. Hij won eerder de race en de sprint in Bakoe, en hij had een fantastische race in Singapore onder wisselende omstandigheden met een duel met Leclerc."