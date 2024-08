Perez niet tevreden: "Er is zeker werk aan de winkel"

Sergio Perez kende een teleurstellende vrijdag op het circuit van Zandvoort. De Mexicaanse Red Bull-coureur noteerde in allebei de vrije trainingen de twaalfde tijd. Volgens Perez is er dan ook nog genoeg werk aan de winkel met het oog op de rest van het weekend.

Red Bull hoopt dit weekend goed voor de dag te kunnen komen. Na een aantal tegenvallende weekenden voor de zomerbreak, willen ze nu weer toeslaan. In de wisselende omstandigheden op Zandvoort waren de verschillen in de vrije trainingen zeer klein. Max Verstappen vond zichzelf tweemaal terug aan de top van de tijdenlijst, maar Perez bleef ver achter. In beide trainingen maakte hij dan ook een paar kleine foutjes.

Perez verwacht geen grote problemen, maar hij denkt wel dat Red Bull een lange avond tegemoet gaat. De Mexicaan sprak zich na afloop van de tweede vrije training uit bij F1 TV: "We hebben best wel wat dingen kunnen testen. Ik denk wel dat we er iets beter voorstaan dan het lijkt te zijn op basis van de uitslag. Ik maakte een fout in bocht twaalf, en daar schoot ik van de baan af, dus dat kostte een paar tienden. Er is nog wel wat werk aan de winkel, vooral in de longruns. We proberen de teams die voor ons staan te evenaren. We gebruikten bij beide auto's een andere afstelling, dus ik denk dat we nog een drukke avond voor de boeg hebben."