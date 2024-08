Williams introduceert reusachtig updatepakket op Zandvoort

De tweede seizoenshelft gaat dit weekend van start in Zandvoort. Het circuit in de Noord-Hollandse duinen is niet de ideale plek om nieuwe onderdelen te introduceren. Een aantal teams nemen dan ook geen nieuwe onderdelen mee, terwijl Williams kiest voor een ambitieus updatepakket.

Williams neemt veel nieuwe onderdelen mee naar Zandvoort. Uit de documenten van de FIA blijkt dat Williams een vijftal updates doorvoert, en dat al deze onderdelen de performance moeten verbeteren. Williams heeft ervoor gekozen om verbeteringen door te voeren aan de floor body, de diffuser, de sidepod inlet, de engine cover en de centrale air take. Deze nieuwe updates moeten ervoor zorgen dat Williams beter gaat presteren, mogelijk ook met het oog op 2025.

Veel teams kiezen ervoor geen updates mee te nemen naar Zandvoort. Red Bull Racing doet dat wel, al gaat het niet om zo'n groot pakket als bij Williams. Red Bull voert aanpassingen door aan de engine cover, de halo en de mirror stays. Verder neemt ook McLaren veel nieuwe onderdelen mee naar Zandvoort. De Britse renstal past een aantal circuit-specifieke dingen aan, aan de achtervleugel. Verder kiezen ze vooral voor updates aan de vloer en de voorwielophanging.