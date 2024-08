Perez hekelt geruchten: "Pure speculatie!"

Sergio Perez heeft een zware eerste seizoenshelft achter de rug. De Mexicaanse Red Bull-coureur presteerde slecht en leek te moeten vrezen voor zijn zitje. Red Bull besloot hem echter binnenboord te houden, en Perez stelt dat er enorm veel speculatie rondging over zijn toekomst.

Perez zakte in de eerste helft van het seizoen volledig door de mand. Hij maakte veel fouten, hij kon zijn teamgenoot Max Verstappen niet bijhouden en hij scoorde weinig punten. Bij Red Bull hielden ze vertrouwen in hem, maar Christian Horner en Helmut Marko spraken zich wel kritisch uit. Er werd zelfs gevreesd voor zijn toekomst bij het team. Vlak na de Belgische Grand Prix kwam de top van Red Bull bij elkaar, maar Perez werd niet weggestuurd.

Speculatie

Deze meeting werd breed uitgemeten in de internationale media. Perez ergerde zich daar dood aan, zo laat hij in Zandvoort aan de internationale media weten: "Het was puur speculatie. Die meeting ging helemaal niet over de coureurs, alleen maar over de performance. Ik denk dat ik alles al heb gezegd met betrekking tot die speculatie. Ik zet me volledig in voor het team. Ik heb een contract voor de komende twee jaar en ik wil weer beter blijven presteren."

Motivatie

Perez wil zijn critici de mond gaan snoeren in de tweede seizoenshelft die dit weekend van start gaat. De Mexicaan is enorm gemotiveerd: "Ik kijk ernaar uit om weer te racen. Ik ben erg blij en enthousiast dat de tweede seizoenshelft eindelijk weer gaat beginnen. Als we onze problemen oplossen, kunnen we dicht bij McLaren staan. Dan zijn we gelijkwaardig en komen er ook circuits aan waar we sterker presteren. Zeker in de race kunnen we een belangrijke stap voorwaarts zetten."