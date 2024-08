Piastri ging door hel vanwege ribbreuk

Oscar Piastri kwam tijdens de zomerstop met opmerkelijk nieuws naar buiten. Op sociale media onthulde hij dat hij een ribbreuk had opgelopen in de eerste seizoenshelft. Piastri liep de blessure op tijdens een race, en hij onthult dat hij zware dagen achter de rug heeft.

Tijdens de zomerstop deelde Piastri een aantal foto's op sociale media. Op één van deze foto's was een röntgenfoto te zien met een gebroken rib. De foto was vlak na de Britse Grand Prix genomen, maar McLaren liet weten dat Piastri de blessure al eerder had opgelopen. Hij reed de laatste races van de eerste seizoenshelft rond met de breuk. Bij zijn zege in Hongarije stond hij ook op het podium met de gebroken rib.

Stoeltje

In Zandvoort legde Piastri op de mediadag uit wat er was gebeurd. Hij had niets geks gedaan, zo stelt hij in gesprek met de internationale media: "Het kwam puur van het rijden. Het kwam echt van het rijden, maar niet door de downforce. Ik denk dat het van het stoeltje is gekomen. Aan het begin van het jaar maak je die en dan worden er soms kleine foutjes gemaakt. Op sommige circuit voel je dat niet, maar we gingen van Barcelona naar Spielberg en daarna Silverstone, en dat zijn allemaal hardcore banen. Die races hebben een bepaalde druk op mijn borst gegeven, waardoor mijn rib het begaf. Maar gelukkig is het nu weer goed, de stoel is vervangen."

Scheurtje

Piastri weet ook niet precies wanneer hij de breuk heeft opgelopen. De Australische McLaren-coureur heeft echter wel een vermoeden: "Wanneer hij is gebroken? De scan was van de dag na Silverstone, maar het was al eerder gebeurd. Ik denk dat ik er al drie races mee rondliep. Dat weet ik wel zeker. Het moet wel in Oostenrijk zijn gebeurd. Waarschijnlijk is er in Barcelona al een scheurtje ontstaan en is het later in Oostenrijk gebroken. Het was erg pijnlijk en vooral in Silverstone heb ik een paar verschrikkelijke dagen gehad. We hebben daarna wat aanpassingen doorgevoerd en gelukkig ging dat beter."