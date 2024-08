Leclerc doet pijnlijke onthulling: "We offerden vier races op"

Het team van Ferrari begon dit jaar op een goede wijze aan het seizoen. Ze leken de eerste uitdager van Red Bull te zijn, maar problemen gooiden roet in het eten. Charles Leclerc onthult dat Ferrari een aantal races heeft opgeofferd om de problemen te begrijpen.

Het is geen geheim dat Ferrari kampt met problemen met bouncing. Deze problemen kwamen aan het licht tijdens het raceweekend op het circuit van Imola. Ferrari introduceerde daar een nieuwe vloer en dat onderdeel zorgde voor gehobbel op hoge snelheden. Charles Leclerc wist zijn thuisrace in Monaco nog wel te winnen, maar daarna kwam het team van Ferrari in een soort vormdip terecht.

2023

Leclerc stelt dat Ferrari meerdere races moest opofferen om de problemen te kunnen oplossen. In de podcast Beyond the Grid doet hij zijn onthulling: "Het komt heel dicht in de buurt van de situatie waarin we ons vorig jaar bevonden in Zandvoort en Monza. Toen offerden we een klein beetje op bij het maximaliseren van de weekenden in Monza en Zandvoort om de problemen te begrijpen om daarna een grote stap te zetten. Dat is wat we nu weer hebben meegemaakt."

Vier races

Volgens Leclerc had Ferrari nu meer tijd nodig om de problemen goed onder de knie te krijgen. De Monegask stelt dat Ferrari meerdere races moest opofferen, en dat doet hem een beetje pijn: "Helaas werden het dit keer in plaats van twee races vier races, en dat is wat langer dan ik had gewenst. Maar het is wel enorm nuttig geweest voor het hele team om precies te begrijpen wat onze problemen waren."