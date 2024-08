Ferrari verbeterde windtunnel tijdens zomerstop

De Formule 1-wereld ontwaakte begin deze week uit de zomerstop. In de afgelopen weken mochten ze niet aan de auto's werken, maar het team van Ferrari heeft de zomer wel nuttig gebruikt. Ze hebben namelijk verbeteringen doorgevoerd aan de windtunnel.

De windtunnel is één van de belangrijkste tools voor de Formule 1-teams. Aangezien de vooruitgang nooit stilstaat, moeten er ook vaal verbeteringen worden doorgevoerd aan de windtunnels. Het is vaak zoeken naar het juiste moment om deze verbeteringen door te voeren, maar bij Ferrari hebben ze handig gebruik gemaakt van de vrije weken. Volgens Motorsport.com hebben ze tijdens de zomerbreak de windtunnel verbeterd.

Het medium meldt dat Ferrari de bewegende vloer van de windtunnel volledig heeft vernieuwd. De vloer was eerst van metaal gemaakt, is nu vervangen door een nieuw exemplaar van innovatieve materialen. Deze nieuwe vloer moet Ferrari een voordeel gaan geven bij het ontwikkelen van de wagens. Het feit dat Ferrari tijdens de zomerstop heeft gewerkt aan de windtunnel, kan voor verbazing zorgen. De teams moeten immers verplicht de fabrieken sluiten in deze periode. Ferrari heeft de reglementen van de FIA echter goed doorgelezen, want ze mogen wel werkzaamheden aan de windtunnel uitvoeren. Ze mogen alleen geen gebruik maken van de windtunnel tijdens de zomerbreak. Ze hebben de regels dus niet overtreden.