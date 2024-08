'Verstappen verkoopt Mercedes nee voor 2025'

Maandenlang gonsde het van de geruchten over de toekomst van Max Verstappen. De Nederlander was ontevreden over de gang van zaken bij Red Bull Racing, en hij werd in verband gebracht met Mercedes. Nu lijkt het er sterk op dat hij definitief 'nee' heeft gezegd tegen de Duitse renstal.

De onrust bij Red Bull zorgde ervoor dat er werd getwijfeld over de toekomst van Verstappen. Hij beschikt nog over een langlopend contract, maar de tegenvallende resultaten en de relletjes achter de schermen leken alles in gevaar te brengen. Mercedes-teambaas Toto Wolff gooide olie op het vuur door in de media veelvuldig te flirten met Verstappen. Hij is immers op zoek naar een vervanger van Lewis Hamilton voor 2025.

Conclusie

Volgens De Telegraaf kunnen alle speculaties nu de ijskast in. De krant meldt dat het een publiekelijk geheim is dat Wolff met Verstappen en zijn entourage heeft gesproken. Ze zouden gezamenlijk tot de conclusie zijn gekomen dat een overstap van Verstappen op de korte termijn geen optie is. Volgens De Telegraaf is het dan ook een kwestie van tijd voordat Mercedes de komst van toptalent Andrea Kimi Antonelli bekendmaakt.

2026

Volgens De Telegraaf is Verstappen altijd duidelijk geweest. Hij was zijn intentie om Red Bull te blijven, in ieder geval voor 2025. Dat betekent dus ook dat dezelfde verhalen volgend jaar weer rond kunnen gaan. Wolff zou er volgens de krant alles aan willen doen om Verstappen volgend jaar wel binnenboord te halen voor 2026. In Verstappens contract zouden namelijk de nodige prestatieclausules staan. Als de prestaties van Red Bull nog meer inzakken, dan zou hij onder bepaalde condities van zijn contract kunnen uitkomen.