McLaren kondigt grote updates aan voor tweede seizoenshelft

Het team van McLaren gaat in de tweede seizoenshelft op jacht naar successen. De Britse renstal presteerde zeer sterk en solide in de eerste helft van het seizoen. Ze introduceerde weinig grote updatepakketten in de eerste helft van het jaar, maar volgens Andrea Stella komen er in de komende races wel wat nieuwe onderdelen aan.

McLaren heeft in de eerste seizoenshelft laten zien tot wat ze in staat zijn. Ze wonnen twee races en ze pakten veel podiumplekken. Samen met Red Bull Racing, Mercedes en Ferrari vormen ze nu de top van het veld, en het liefst willen ze boven de andere teams gaan uitsteken. Opvallend genoeg introduceerde McLaren dit jaar alleen een groot updatepakket in Miami. Lando Norris wist vervolgens de race rondom het Hard Rock Stadium te winnen.

Nieuwe onderdelen

McLaren-teambaas Andrea Stella is tevreden met de huidige gang van zaken. Hij weet dat zijn team nog geen enorme updatepakketten heeft geïntroduceerd. Hij legt de situatie uit en wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het lijkt erop dat we in de positie zijn om te kunnen profiteren van de ontwikkelingen die we al hebben gedaan. Ik verwacht dat we in de tweede seizoenshelft meerdere keren een aantal nieuwe onderdelen meenemen."

Verbazing

Stella geeft eerlijk toe dat hij niet had verwacht dat McLaren het zo goed zou doen. De teambaas wijst naar het feit dat ze amper grote veranderingen hebben doorgevoerd aan de MCL38. Hij legt zijn verbazing uit: "Dat is zeker zo als je je bedenkt dat we sinds Miami niet veel grote nieuwe onderdelen hebben meegenomen. Het laat ook zien dat de update van Miami best groot was. Maar er komen in de tweede seizoenshelft inderdaad wat grote dingen aan."