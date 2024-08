Verstappen kan stokoud record Clark evenaren op Zandvoort

Alle schijnwerpers zijn aankomend weekend gericht op Max Verstappen. In Zandvoort rijdt Verstappen zijn thuisrace, en in het recente verleden was hij enorm succesvol op de baan in de Noord-Hollandse duinen. Hij kan er een record van Jim Clark gaan evenaren.

De Nederlandse Grand Prix keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender. De race op Zandvoort groeide in korte tijd uit tot één van de populairste wedstrijden op de kalender. De tribunes zitten elke keer propvol met fans die vooral voor Max Verstappen komen. In de afgelopen jaren konden ze juichen, want Verstappen wist de edities van 2021, 2022 en 2023 op zijn naam te schrijven.

Verstappens team Red Bull Racing is dit jaar niet zo dominant, en hij geldt dan ook nog niet als de topfavoriet voor de zege. Het zal spannend gaan worden, maar als Verstappen aankomend weekend weet te winnen op Zandvoort, dan evenaart hij een record van Jim Clark. De iconische Britse coureur wist in de jaren '60 namelijk vier keer de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort te winnen. Als Verstappen zondag wint, dan komt hij op gelijke hoogte te staan. Verstappen staat nu nog op de gedeelde tweede plaats in dit klassementje, want ook Sir Jackie Stewart en Niki Lauda wisten de race driemaal te winnen.