'Perez krijgt tijdelijk nieuwe race-engineer'

Aankomend weekend gaat in Zandvoort de tweede seizoenshelft van start. Op het circuit in de Noord-Hollandse duinen gaat Sergio Perez op jacht naar een goed resultaat. Hij zal dat waarschijnlijk wel gaan doen met een andere race-engineer dan normaal.

Perez heeft een zware eerste seizoenshelft achter de rug. De Mexicaan kende veel teleurstellende raceweekenden, en er werd zelfs getwijfeld aan zijn positie. Red Bull besloot hem niet weg te sturen, en in Zandvoort gaat Perez op jacht naar sportieve revanche. Daarvoor is het wel belangrijk dat hij zich op zijn plek voelt, maar het lijkt er sterk op dat hij het eventjes moet gaan doen zonder zijn race-engineer Hugh Bird.

Bird werkt al jaren samen met Perez, maar hij zal niet aanwezig zijn in Zandvoort. Volgens PlanetF1 ontbreekt hij vanwege vaderschapsverlof. Bird zal een aantal races moeten missen, maar Red Bull zal de situatie wel goed gaan oplossen. Volgens het medium wordt Bird in Zandvoort vervangen door performance engineer Richard Wood. De werkzaamheden van Wood worden dan weer tijdelijk overgenomen door Richard Cooke. Hij werkt normaal gesproken als simulator performance engineer, en hij werkte vorig jaar ook aan de auto van Max Verstappen. Vooralsnog is het volgens PlanetF1 om deze structuur vast te houden tot en met Singapore.