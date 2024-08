Vasseur stelt Ferrari duidelijk doel voor Zandvoort

Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Nederlandse Grand Prix. Het team van Ferrari wil stappen gaan zetten, maar teambaas Frédéric Vasseur wil niet te vroeg gaan juichen. Hij heeft een duidelijk doel voor ogen voor Zandvoort.

Ferrari vecht dit jaar met Red Bull, Mercedes en McLaren om de topposities. In de laatste races voor de zomerstop werd echter weer duidelijk dat Ferrari net wat langzamer is dan de concurrentie. Ze weten waar de problemen liggen en wat ze moeten verbeteren. Het is dan ook niet de verwachting dat ze aankomend weekend zullen gaan domineren op het circuit van Zandvoort in Nederland.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur weet wat er moet gaan gebeuren in de tweede seizoenshelft. De Fransman kijkt naar Zandvoort en spreekt zich uit bij de internationale media: "Als we het bouncen weten te fixen, zetten we een stap met de performance. We doen er alles aan om dat zo snel mogelijk te realiseren. We hebben een aantal goede circuits voor ons liggen met Monza, Bakoe en Singapore, die passen goed bij de karakteristieken van onze auto. Het allerbelangrijkste is dat we punten scoren. Op Spa was het het doel om geen punten te verliezen op McLaren en Red Bull, en dat is hetzelfde op Zandvoort. Ik weet zeker dat de aankomende drie races na Hongarije en België beter voor ons zullen gaan."