Leclerc eerlijk: "Wens dat we een winnende auto hebben"

Charles Leclerc is bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. Hij maakt weinig fouten en hij staat momenteel op de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Toch loopt het seizoen niet helemaal zoals hij had gehoopt, Leclerc had namelijk graag een winnende auto gehad.

Leclerc heeft dit seizoen amper een fout gemaakt. Hij heeft veel sterke races achter de rug, en hij staat op een goede derde plaats in het wereldkampioenschap. In Monaco wist hij eerder dit jaar zijn thuisrace te winnen, maar daarna zakten de prestaties van Ferrari in. Ze vechten nog wel om de topposities, maar Red Bull, McLaren en Mercedes zijn momenteel een tikkeltje sneller dan de Italiaanse renstal.

Het feit dat Ferrari nu niet om de zeges kan vechten, doet Leclerc pijn. Hij wenst dat hij weer kan gaan vechten om de overwinningen, zo stelt hij in een interview met The Gentleman's Journal: "Op dit moment zijn we niet waar we willen zijn op het gebied van performance. Maar we werken er wel heel erg hard aan. Ik vertrouw erop dat de toekomst van het team er mooi uitziet met deze manier van werken. Maar met de situatie waarin we nu zitten, zou ik wensen dat we een winnende auto zouden hebben."