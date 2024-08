Hamilton weet wanneer hij stopt: "Als ik me niet goed genoeg voel"

Lewis Hamilton rijdt al sinds 2007 in de Formule 1. De Britse coureur rijdt vanaf volgend jaar voor Ferrari, en hij denkt nog niet aan een pensioen. Hij geeft echter aan dat hij precies weet op welk moment hij wel aan stoppen zal gaan denken, hij wil scherp blijven.

Hamilton is een echte Formule 1-veteraan. Hij is één van de oudste coureurs van het veld, en volgend jaar begint hij aan een nieuw avontuur. Na jaren voor Mercedes te hebben gereden, maakt hij in 2025 de overstap naar Ferrari. Dat betekent dus ook dat hij voorlopig niet gaat stoppen met racen, hij tekende immers een meerjarige deal bij Ferrari. Het is opvallend, aangezien Hamilton eerder aangaf niet te lang door te willen gaan in de Formule 1.

Hamilton doet er alles aan om de lol niet te verliezen in de Formule 1. Hij is dol op zijn sport, maar hij weet ook dat hij een dagje ouder wordt. In een interview met Esquire legt hij dat uit: "Ik wil er alles uithalen en ervoor zorgen dat in volledig kan genieten van deze sport zoals ik al mijn hele leven doe. Er zijn veel mensen die vroeg zijn gestopt en waarmee ik gesproken heb. Ze wensten dat ze nog een of twee jaar door waren gegaan. Ze zeggen dat je zolang als je kunt in de sport moet blijven. Maar ik wil het niet doen als ik me niet goed genoeg voel. Het ligt eraan hoeveel je wil trainen. Als je 22 bent, kan je makkelijker fit worden. Je hoeft niet te herstellen, je hebt niets anders aan je hoofd, geen stress en buiten dit heb je geen verantwoordelijkheden. Nu moet je uitzoeken hoe je scherp kan blijven terwijl je al deze dingen doet."