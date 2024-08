Briatore ziet Piastri als toekomstig wereldkampioen

Oscar Piastri maakt dit seizoen veel indruk in de Formule 1. De Australiër mag zich sinds vorige maand een Grand Prix-winnaar noemen, en hij maakt zeer weinig fouten. Flavio Briatore is onder de indruk, en hij verwacht dat Piastri in de komende jaren wereldtitels gaat pakken.

Piastri is dit jaar bezig met zijn tweede seizoen in de Formule 1. In dienst van McLaren maakt hij veel indruk en hij kan zijn teamgenoot Lando Norris met gemak bijhouden. In Hongarije wist de Australiër ook zijn eerste race te winnen. Piastri wordt bijgestaan door Mark Webber. De oud-coureur heeft veel ervaring in de sport, en hij weet hoe alles werkt. Ook dit lijkt in het voordeel te werken van de nog altijd redelijk onervaren Piastri.

Webber

Flavio Briatore is dan ook complimenteus over de twee Australiërs. Briatore heeft enorm veel ervaring in de koningsklasse, en in de podcast 'Formula for Success' looft hij eerst Webber: "De man die de meeste indruk op mij heeft gemaakt in de Formule 1 is Mark Webber. Hij is een van de beste mensen die ik heb ontmoet in de Formule 1. Hij was altijd loyaal, hij is oprecht, hij is een vriend en hij is respectvol."

Wereldkampioen

Briatore werkte jarenlang samen met Webber, en hij ziet dat de Australiër veel van hem heeft geleerd. Als Eddie Jordan hem in de podcast vraagt of Webber veel heeft opgestoken van de samenwerking, antwoord Briatore lachend: "Nou, het feit dat Piastri eruit ziet als wereldkampioenschapsmateriaal, laat me 'ja' zeggen. Als hij volgend jaar geen wereldkampioen wordt, dan staat hij er wel in 2027."