Coulthard wijst beste Red Bull-coureurs aan: "Max, Max en Max!"

Max Verstappen kan dit jaar zijn vierde wereldtitel op rij gaan pakken in de Formule 1. De Nederlander heeft het zwaarder dan in de voorgaande jaren, maar hij leidt nog altijd het wereldkampioenschap. David Coulthard ziet hem dan ook als de beste Red Bull-coureur ooit.

Red Bull Racing is dit jaar bezig aan hun twintigste seizoen in de Formule 1. In die relatief korte tijd kenden ze veel successen, en dat kwam door een aantal slimme bollebozen en goede coureurs. Sebastian Vettel bezorgde Red Bull de eerste wereldtitels en in de afgelopen jaren is Verstappen oppermachtig. De Nederlander is vaak een klasse apart, maar door de mindere resultaten van Red Bull moet hij dit jaar wel harder vechten.

Veel kenners zijn dan ook onder de indruk van Verstappen. Dat geldt ook voor oud-coureur David Coulthard. De Schot geeft lachend antwoord als Motorsport.com hem vraagt wie de beste drie coureurs uit de geschiedenis van Red Bull zijn: "Dat moeten Max, Max en Max zijn! Je kunt helemaal niets afdoen aan die vier wereldtitels van Seb, maar als je naar zijn gehele loopbaan kijkt, dan was Seb aan het einde niet meer zo indrukwekkend als toen hij zijn wereldtitels pakte. Kijk naar Michael Schumacher bij Mercedes, hij was toen ook niet meer zo indrukwekkend als in zijn Ferrari-jaren. Het laat zien dat iedereen een eigen tijd heeft, maar volgens mij is het vanzelfsprekend om Max op één te zetten."