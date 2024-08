Brown geeft fouten toe: "Komt door de jeugdigheid van ons team"

Het team van McLaren kan dit jaar weer meestrijden om de zeges. Ze zijn teruggekeerd aan de top van het veld, en ze willen meer. Zak Brown wil dat zijn team gaat meevechten om de wereldtitels, maar hij weet ook dat zijn team fouten maakt. Hij stelt dat dit komt door de jeugdigheid van het team.

McLaren strijdt dit jaar met Mercedes, Red Bull en Ferrari om de overwinningen. Lando Norris en Oscar Piastri wisten allebei al een race te winnen. Daarnaast stonden ze regelmatig op het podium en wisten ze ook meerdere pole positions te pakken. McLaren CEO Zak Brown steekt niet onder stoelen of banken dat hij aast op de wereldtitels. Hij is van mening dat McLaren moet vechten om beide wereldtitels.

McLaren krijgt vaak het verwijt dat ze te veel fouten hebben gemaakt. Dit heeft ze de nodige zeges gekost, en Brown laat aan Motorsport.com weten dat hij zich hiervan bewust is: "Ik denk dat sommige fouten te wijten zijn aan de jeugdigheid van een team dat nog niet zo veel vooraan heeft gereden. In Silverstone hebben we het niet geoptimaliseerd. In Hongarije kwamen we uiteindelijk op het juiste uit, maar niet zonder wat spanning die daaraan vooraf ging. Dit zal wel wat meer tijd nodig gaan hebben."