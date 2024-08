Populaire Piastri verrast door enorme bekendheid

Oscar Piastri is bezig met een geweldig seizoen in de Formule 1. De Australiër maakt weinig fouten, en hij doet mee met de besten. Wat veel mensen vergeten is dat dit nog maar Piastri's tweede seizoen in de koningsklasse is. De bekendheid die daarbij hoort, is nog steeds iets waar Piastri aan moet wennen.

Piastri maakt de indruk dat hij al jaren rondrijdt in de koningsklasse van de autosport. De Australiër is echter pas bezig met zijn tweede seizoen in de sport. Bij McLaren kan hij zijn teamgenoot Lando Norris goed bijhouden, en wist hij dit jaar in Hongarije al zijn eerste Grand Prix te winnen. Het hielp alleen maar bij Piastri's bekendheid, want hij is, vooral op sociale media, ontzettend populair.

Piastri moet nog wennen aan het feit dat hij nu overal ter wereld wordt herkend door mensen. De Australische coureur heeft zich daar niet op kunnen voorbereiden, zo stelt hij bij Forbes: "Weet je, je kunt advies krijgen over hoe om te gaan met de media en de sponsors, maar roem is echt iets wat je niet van tevoren kunt leren. Er bestaat geen handleiding voor. Om herkend te worden op de baan, dat is één ding, dat verwacht je. Maar wat me echt het meest verraste, was hoeveel mensen me buiten het circuit begonnen te herkennen in het gewone leven."