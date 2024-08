VCARB geeft Tsunoda hoop op Red Bull-zitje

Yuki Tsunoda maakt er geen geheim van dat hij droomt van een zitje bij het team van Red Bull Racing. Hij moet daarvoor goed presteren bij Visa Cash App RB. Volgens Peter Bayer komt Tsunoda in aanmerking voor het Red Bull-stoeltje als hij goed blijft presteren.

In de afgelopen weken ging het veelvuldig over het tweede zitje bij Red Bull. De prestaties van Sergio Perez vielen tegen, en meerdere coureurs werden in verband gebracht met het zitje. De namen van reservecoureur Liam Lawson en Daniel Ricciardo werden genoemd, maar Tsunoda niet. Hij vond dat zelf onterecht en hij vroeg zich hardop af waarom dit niet gebeurde. Hij vroeg zich af wat hij nog meer moest doen.

VCARB-CEO Peter Bayer begrijpt de frustratie van zijn coureur. Bayer heeft echter ook goed nieuws voor Tsunoda en hij spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Helmut zei het al, één zwaluw maakt nog geen zomer. Dat betekent dat als Yuki constant op dit niveau blijft rijden, hij overwogen gaat worden voor een zitje bij Red Bull. Onderaan de streep is dat exact de missie die we hebben en de missie die we van de aandeelhouders hebben gekregen. Als dat betekent dat hij nog een jaar naast een sterke Ricciardo moet rijden, dan blijft dat een optie. Het kan ook een optie zijn dat we denken dat hij er klaar voor is. Dan gaan we met Liam in gesprek. We hebben geen haast, ondanks dat mensen dat denken. Dat komt doordat we alle opties in handen hebben."