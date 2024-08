Alonso ambitieus: "Willen kampioen worden"

Het is geen geheim dat Fernando Alonso nog altijd barst van de ambitie. De Spanjaard verlengde eerder dit jaar zijn contract bij Aston Martin, maar dit seizoen gaat het nog niet helemaal lekker met het team. Toch stelt Alonso dat de wereldtitel nog altijd het doel is.

Alonso rijdt sinds vorig jaar voor het team van Aston Martin. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen kende een verrassend sterk seizoen waarin hij meerdere keren op het podium stond. Alonso en Aston Martin hadden de hoop om ook dit jaar weer te schitteren in de Formule 1. Ze blijven echter een beetje achter op de concurrentie, waardoor ze nu niet in aanmerking komen voor de podiumplaatsen.

Alonso gaat echter niet bij de pakken neerzitten, hij is op zijn 43ste nog altijd hongerig. Hij wil graag zijn derde wereldtitel gaan pakken, en daar doet hij in gesprek met The Independent ook niet heel erg geheimzinnig over: "Ik geniet van deze reis. We willen kampioen worden. We willen volgend jaar weer competitief zijn en we willen ook in 2026 de grote kans grijpen met de nieuwe reglementen. Dit is niet het moment om gefrustreerd te zijn, het is tijd om te genieten van het proces om een groot team te worden in de Formule 1."