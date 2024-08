Expert kraakt strategische keuzes van McLaren

Het team van McLaren beleeft dit jaar een goed seizoen in de Formule 1. Ze wisten in de eerste seizoenshelft twee races te winnen. Volgens Bernie Collins hadden ze vaker kunnen winnen, als McLaren wat minder vaak strategische fouten had gemaakt.

McLaren is dit jaar een echte uitdager van Red Bull Racing. Ze hebben het gat gedicht en ze strijden nu structureel om de zeges. Lando Norris wist in Miami te winnen, terwijl zijn teamgenoot Oscar Piastri vorige maand als eerste over de streep kwam in Hongarije. Ze strijden vrijwel elk weekend om de zege, maar ze trekken vaak aan het kortste eind. En dat is ook wel eens hun eigen schuld.

Voormalig Aston Martin-strateeg en huidig analist Bernie Collins is kritisch op de handelswijze van McLaren. In de Autosport-podcast 'James Allen on F1' wijst ze naar de strategen van McLaren: "Als je continu aan de coureur vraagt welke banden hij wil, dan vertraag je op een natuurlijke manier het beslissingsproces. Hoe onafhankelijker je de mensen die beslissingen nemen maakt, hoe sneller en natuurlijker de beslissingen worden genomen. Dat zagen we bij Norris in Silverstone. Het ging er niet om of hij naar de soft, de medium of de hard moest, hij wist al dat hij geen regenband zou pakken. Dat was de verkeerde eerste vraag, het moest zijn in welke ronde ze naar de slicks zouden gaan. De andere keuze had iemand anders moeten maken."