Hamilton twijfelt wel eens over toekomst

Lewis Hamilton is één van de oudste coureurs van het huidige Formule 1-veld. Hij denkt echter niet aan stoppen, want hij heeft voor de komende jaren een contract getekend bij Ferrari. Toch geeft Hamilton toe dat hij vaak nadenkt over het einde van zijn loopbaan.

Hamilton wordt volgend jaar veertig, maar dat betekent niet dat hij zijn helm aan de wilgen gaat hangen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen rijdt al sinds 2007 in de Formule 1, maar zijn toekomst is al duidelijk. Hamilton heeft namelijk een contract getekend bij Ferrari, waar hij de komende jaren gaat jagen op zijn achtste wereldtitel. Nu focust hij zich nog op Mercedes, en bij Ferrari weten ze zeker dat hij volgend jaar alles gaat geven.

Hamilton blijft echter geheimzinnig doen over zijn toekomst. De Brit denkt wel eens aan stoppen, zo geeft hij eerlijk toe in een interview met Esquire. Hij is duidelijk als hij de vraag krijgt of hij een plan heeft voor hoelang hij nog wil racen: "Dat heb ik zeker. Er zijn dagen waarop ik me afvraag hoelang ik nog door kan gaan. Er zijn dagen waar ik graag een echte break wil, want tijdens een sportseizoen krijg je geen echte vakantie. Je bent halverwege december klaar, en dan ga je weer trainen in januari, twee keer per dag. Dan heb je ook nog een paar uur therapie. Je hebt dus niet veel tijd zonder iets. Vanaf februari knal je dan door naar december."