Mercedes wist begin dit jaar al dat W15 snel was

Het team van Mercedes heeft dit jaar grote stappen gezet. Ze begonnen het seizoen met een flinke achterstand op de concurrentie, maar nu vechten ze om de zeges. Volgens Andrew Shovlin wisten ze bij Mercedes al zeer vroeg dat de W15 een snelle bolide zou zijn.

Mercedes leek begin dit jaar het seizoen al te kunnen afschrijven. Na twee teleurstellende jaren, moest dit seizoen de omslag volgen. In de eerste fase van het seizoen kampte Mercedes echter met flinke performanceproblemen. Ze hielden het hoofd koel, bleven de auto ontwikkelen en uiteindelijk begonnen ze te presteren. Ze konden echt het gevecht aangaan met de andere topteams en dat resulteerde in drie zeges.

Bij Mercedes willen ze ook in de tweede seizoenshelft gaan knallen. Trackside Engineering Director Andrew Shovlin stelt bij Motorsport.com dat Mercedes een beter begrip heeft gekregen van de auto: "Er was niet echt een doorbraakmoment. We dachten altijd al dat deze auto op zijn tijd snel zou zijn. Het was voor ons begin dit jaar een beetje een uitdaging om dat een heel weekend voor elkaar te krijgen, nu is de auto beter bruikbaar. Dat komt niet door één ontwikkeling. Er zijn veel dingen die we hebben geprobeerd om de problemen op te lossen. We waren verbaasd dat we aan het begin niet zo snel waren. We dachten dat we een goede auto hadden gebouwd. Onderhuids was het ook een goede auto. Er waren gewoon wat problemen die we moesten oplossen. Nu zien we het resultaat van het harde werk."